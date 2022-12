Wielerteam SD Worx tevreden met uitleg Blaak over ‘positieve test’

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak heeft tegenover haar huidige ploeg SD Worx verklaard dat zij “gedurende haar hele carrière” geen doping heeft gebruikt. Dat meldt de Nederlandse topploeg van sportief manager Danny Stam in een verklaring.

Het AD meldde dinsdag dat Blaak in 2008 bij het WK voor studenten in Nijmegen positief testte op een verboden middel, maar daarvoor nooit geschorst werd. Wel moest ze haar zilveren medaille inleveren. Volgens de krant ging het om furosemide, een vochtafdrijvend middel dat kan worden gebruikt om af te vallen maar ook de aanwezigheid van andere (verboden) producten kan maskeren.

SD Worx, voorheen Boels-Dolmans, zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het voorval, dat gebeurde zeven jaar voordat ze bij de ploeg belandde. “Chantal van den Broek-Blaak heeft tegenover de ploeg verklaard dat deze zaak niets met dopinggebruik te maken heeft. Zij heeft destijds haar verhaal uitgelegd aan de betrokken partijen en instanties. Zij hebben vervolgens besloten om haar geen schorsing op te leggen. Verder heeft de renster aan de ploeg benadrukt dat zij gedurende haar hele carrière nooit doping heeft gebruikt”, meldt de ploeg, die stelt dat er bij SD Worx een absolute nultolerantie tegenover het gebruik van doping en verboden middelen heerst. “Er zijn sinds het oprichten van de ploeg nooit gevallen van doping geweest.”

Blaak (33) reageert in het AD kort op “een zaak die veertien jaar geleden speelde en die niets met dopinggebruik te maken had”.

“Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken”, aldus de renster die wegens zwangerschapsverlof thuis zit. Blaak werd in 2017 wereldkampioen op de weg en won in haar loopbaan onder meer de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen.