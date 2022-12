Darter Van Barneveld wacht na zege op WK duel met Price

Darter Raymond van Barneveld heeft de derde ronde op het WK in Londen bereikt. De 55-jarige Hagenaar versloeg in de tweede ronde in Alexandra Palace de Engelsman Ryan Meikle in vier sets (3-1) en kan zich gaan opmaken voor een partij tegen Gerwyn Price.

Van Barneveld begon zijn zestiende optreden op het WK van de profbond PDC en zijn dertigste op een WK darts, niet zo sterk. Zijn tegenstander Meikle, die in de eerste ronde had afgerekend met Lisa Ashton, kwam met 2-0 voor en pakte in de vierde leg de set.

Van Barneveld won daarna eenvoudig de tweede set, maar kwam in een zwakke derde set opnieuw in de problemen. In de vijfde leg zorgde ‘Barney’ alsnog voor de setwinst. Daarna maakte hij het af in de vierde set door in de derde leg 76 uit te gooien.

De Hagenaar zei nog eerder op de avond dat hij niet 100 procent fit was, nadat hij wellicht wat verkeerds had gegeten de dag ervoor. “Ik ben volgestopt met pillen en drankjes, het moet maar op wilskracht”, zei de PDC-wereldkampioen van 2007.

Van Barneveld wacht een kraker in de derde ronde met Price als tegenstander. De darter uit Wales is de nummer 1 van de wereld. Op het Grand Slam of Darts in november versloeg Van Barneveld Price twee keer.