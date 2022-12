De atletes van de 4×400 meter estafette zijn op het Sportgala in Amsterdam gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol liepen afgelopen zomer op de EK atletiek in München naar het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.

Ze kregen in de verkiezing de meeste stemmen van collega-sporters en de vakjury. Andrea Bouma en Laura de Witte, die op de EK in de series uitkwamen, stonden bij de winnaressen op het podium in AFAS Live om de Jaap Eden Award in ontvangst te nemen uit handen van oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo. Bol, die op de EK ook individueel goud won op de 400 meter en 400 meter horden, en Lisanne de Witte ontbraken.

“Heel tof. We hebben als team wel iets neergezet’’, zei Klaver, die nog niet wist bij wie van de atletes de trofee op het nachtkastje komt te staan. “Maar we zijn heel georganiseerd, dus dat komt wel goed.’’

De estafetteploeg was ook al succesvol geweest met een zilveren medaille op de 4×400 meter op de WK indooratletiek in Belgrado. Op de WK in het Amerikaanse Eugene werd de ploeg gediskwalificeerd vanwege een foute wissel.

De atletes wonnen de verkiezing van de andere genomineerden, de relayploeg van de vrouwen in het shorttrack en wielerploeg Jumbo-Visma.