Jokic leidt basketballers Denver naar koppositie

De basketballers van Denver Nuggets hebben dankzij een overwinning op Memphis Grizzlies de koppositie veroverd in de westelijke divisie van de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met een hoofdrol voor de Serviër Nikola Jokic won de thuisploeg met 105-91. Denver staat nu, net als Memphis, op 19 overwinningen tegen 11 nederlagen.

Jokic was in de topper goed voor een zogenoemde triple-double: 13 punten, 13 rebounds en 13 assists. De topschutter van de partij speelde bij de Grizzlies: Ja Morant met 35 punten. Voor Denver, dat guard Jamal Murray miste vanwege knieklachten, was het de vijfde overwinning in de laatste zes duels. Memphis leed in Denver na 7 overwinningen de tweede nederlaag op rij.