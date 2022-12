‘Koningin van de Winterspelen’ Schouten Sportvrouw van het Jaar

Irene Schouten is op het Sportgala in Amsterdam gekozen tot Sportvrouw van het Jaar. De 30-jarige schaatsster uit Noord-Holland was afgelopen winter de onbetwiste koningin van de Olympische Winterspelen in Beijing met drie gouden medailles en ook nog een bronzen plak.

Ze kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-topsporters en de vakjury en ontving de bijbehorende Jaap Eden Award tijdens het gala in AFAS Live uit handen van oud-voetballer Ruud Gullit.

Schouten is de opvolger van atlete Sifan Hassan, die dit jaar niet was genomineerd. Tweevoudig olympisch kampioene shorttrack Suzanne Schulting en wereldkampioene wielrennen Annemiek van Vleuten waren de andere twee genomineerden.