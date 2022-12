Organisator bevestigt start Tour in Florence

De Ronde van Frankrijk start in 2024 definitief in het Italiaanse Florence. Dat heeft organisator ASO woensdag bevestigd. Het is de eerste keer dat de Tour in Italiƫ begint.

De eerste etappe op zaterdag 29 juni gaat van Florence naar Rimini (205 km) en onderweg moet met 3800 hoogtemeters door de Apennijnen stevig worden geklommen. Een dag later gaat het vanuit Cesenatico naar Bologna (200 km). Onderweg zijn er onder meer zes klimmetjes. Op de derde dag rijden de renners van Piacenza naar Turijn (225 km), in een etappe die vermoedelijk zeer geschikt is voor de sprinters.