Rolstoeltennisster De Groot Paralympisch Sporter van het Jaar

Rolstoeltennisster Diede de Groot is op het Sportgala in Amsterdam geëerd met de titel Paralympisch Sporter van het Jaar. De 25-jarige sportvrouw uit Oudewater won dit jaar evenals in 2021 alle grandslamtoernooien.

Ze kreeg in de verkiezing de meeste stemmen van haar collega-sporters en de vakjury en ontving in AFAS Live de bijbehorende Jaap Eden Award uit handen van de dit jaar gestopte wielrenner Tom Dumoulin.

De Groot vergaarde in de verkiezing meer stemmen dan de twee andere genomineerden: wereldkampioen handbiken én paratriatlon Jetze Plat en dressuuramazone Sanne Voets, die dit jaar drie titels veroverde bij de Wereldruiterspelen.

Rolstoeltennisster De Groot is al jarenlang de onbetwiste nummer 1 van de wereld. Ze was dit jaar de beste in het enkelspel op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open. Ze heeft inmiddels al zestien grandslamtitels op haar naam. Ze was met Aniek van Koot aan haar zijde ook succesvol in het dubbelspel, met overwinningen in de grandslams van Melbourne, Parijs en New York.

“Dit beeldje maakt het jaar anders”, zei De Groot, die vorig jaar genomineerd was en toen Plat de prijs zag krijgen. “Het was een onwijs bijzonder jaar, ik voel me heel vereerd met deze prijs”, aldus de tennisster, die haar trainer, begeleiders, de tennisbond, haar sponsors en familie bedankte.