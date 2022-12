Wereldkampioen Evenepoel begint wielerseizoen in Argentinië

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel begint zijn seizoen in de Ronde van San Juan. De regerend wereldkampioen op de weg keert daarmee terug naar de Argentijnse koers waar hij in 2019 zijn eerste wedstrijd als prof reed voor Deceuninck – Quick-Step en een jaar later het klassement won.

Met Soudal – Quick-Step, zoals de ploeg volgend jaar heet, staat Evenepoel op 22 januari aan de start van de achtdaagse rittenkoers in het westen van Argentinië. “Ik verheug me erop terug te keren in San Juan. Ik reed er mijn eerste wedstrijden als prof en heb veel mooie herinneringen”, laat Evenepoel weten. De in september veroverde regenboogtrui droeg hij pas één keer. In de koers Binche-Chimay-Binche sloot hij zijn seizoen kort na de WK af.