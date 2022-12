Zorgen IOC-voorzitter Bach om wintersport door klimaatverandering

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor wintersporten. “Tegen 2050 zal tussen de 50 en 60 procent van de wintersportgebieden in Europa, die als sneeuwzeker en geschikt voor Olympische Spelen werden beschouwd, niet meer bestaan”, zegt Bach in antwoord op vragen van het Duitse persbureau DPA. De hoogste sportbaas noemt dat “alarmerend”.

Begin december besloot het IOC al de toewijzing van de Winterspelen van 2030 uit te stellen. Daar zou komend jaar over worden besloten, maar “met het oog op de klimaatverandering en de daaruit voortkomende uitdagingen voor de wintersport” werd die deadline verlaten. Salt Lake City, Sapporo en Vancouver hebben zich kandidaat gesteld. De Winterspelen van 2026 worden gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Bach vreest dat regio’s die nu nog gelden als wintersportgebieden niet langer investeren in de sneeuw- en ijssport, maar mikken op andere inkomstenbronnen zoals wandelaars en mountainbikers. Daardoor zal het aantal plaatsen waar WK’s in wintersporten en Winterspelen kunnen worden gehouden aanzienlijk afnemen.

Bovendien zullen de winters door de klimaatverandering korter worden, zei Bach. “Dat roept dan de vraag op hoeveel tijd er nog over is voor WK’s, voor wereldbekerwedstrijden en Winterspelen.” Volgens de IOC-voorzitter staan daarmee ook het format en de programmering van de Olympische Winterspelen onder druk.