Brooklyn Nets klopt NBA-kampioen dankzij 91 punten in één helft

De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA titelhouder Golden State Warriors verslagen, vooral dankzij een historisch sterke eerste helft. Halverwege de wedstrijd stonden de Nets al op 91 punten. Alleen Phoenix Suns (107 punten in 1990) en de Warriors (92 punten in 2018) maakten ooit meer punten in de eerste twee kwarten van een NBA-duel.

“Dit gebeurt er als je naar je werk komt en direct aan de slag gaat”, zei coach Jacque Vaughn van de Nets. Zijn ploeg leidde halverwege al met 91-51 en vierde uiteindelijk de zevende overwinning op rij: 143-113. Maar liefst negen spelers van de Nets eindigden qua punten in de dubbele cijfers. Kevin Durant was de topscorer met 23 punten.

Brooklyn Nets staat met twintig overwinningen tegenover twaalf nederlagen op de vierde plaats in het oosten. Koploper Milwaukee Bucks (22 zeges) incasseerde bij Cleveland Cavaliers de negende nederlaag van het seizoen: 114-106. De 45 punten van Giannis Antetokounmpo waren niet genoeg voor de Bucks. Boston Celtics, dat ook 22 keer won, ging voor de derde keer op rij onderuit. De verliezend finalist van afgelopen seizoen legde het met 117-112 af tegen Indiana Pacers.