Darter Van Duijvenbode met moeite door op WK

Darter Dirk van Duijvenbode heeft zich ternauwernood geplaatst voor de derde ronde van het WK in Londen. De 30-jarige Nederlander was in Alexandra Palace met 3-2 te sterk voor de Tsjech Karel Sedlacek.

De als veertiende geplaatste Van Duijvenbode, die een bye in de eerste ronde had, trok zijn goede vorm van eerder dit jaar door in de eerste set. Mede dankzij een 180 brak hij zijn tegenstander meteen in de eerste leg. Hij hield vervolgens eenvoudig zijn eigen legs en haalde de set met een indrukwekkend gemiddelde van 108,4 binnen.

Sedlacek, de mondiale nummer 82, herpakte zich in de tweede set. De Tsjech profiteerde van een aantal slordige pijlen op de dubbels van Van Duijvenbode. De Nederlander wist ook in de derde set zijn eerdere niveau niet te halen. Bij een 2-2-stand mocht Sedlacek de beslissende vijfde leg beginnen en die kans liet hij zich niet ontnemen (1-2). In de vierde set sloeg Van Duijvenbode bij een stand van 2-1 toe door Sedlacek te breken (2-2).

Ook in de beslissende vijfde set liet de Nederlander bij vlagen weer zijn beste vorm zien, met onder meer een kans op een 9-darter in de tweede leg. Hij miste echter ook de nodige pijlen. Op 2-1 wist Sedlacek een matchdart niet te verzilveren, waarna Van Duijvenbode op 3-2 zijn eerste matchdart kreeg. De Nederlander faalde niet en haalde met 4-2 de beslissende set binnen.