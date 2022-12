Mannen mogen op Spelen 2024 voor het eerst synchroonzwemmen

Mannen mogen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs voor het eerst meedoen aan het sychroonzwemmen voor teams. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft daar toestemming voor gegeven. Deelnemende landen mogen in hun team van acht mensen maximaal twee mannen opnemen.

Synchroonzwemmen, tegenwoordig officieel artistiek zwemmen genoemd, maakt sinds 1984 deel uit van het olympische programma. De duetten en teams bestonden tot nu toe alleen uit vrouwen. De mondiale zwembond World Aquatics (voorheen FINA) introduceerde bij de WK van 2015 wel het gemengde duet, waarbij een vrouw en man een combinatie vormen.

Het IOC heeft nu groen licht gegeven om mannen te laten meedoen aan het teamonderdeel op de Spelen. “Het leek een onmogelijke droom”, zegt de Amerikaan Bill May, die in 2015 wereldkampioen werd in het gemengde duet. “Dit toont aan dat we allemaal groot moeten durven dromen. Door het doorzettingsvermogen van de mannen en de hulp van zovelen, kunnen alle atleten in onze sport olympische glorie bereiken.”

Namens Nederland deden vorig jaar de tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer mee aan het synchroonzwemmen op de Spelen van Tokio. Zij eindigden als negende bij de duetten.