Natuurijs zorgt voor meer leden bij schaatsbond KNSB

De periode met natuurijs van begin vorig jaar heeft schaatsbond KNSB meer leden opgeleverd. Het ledenaantal groeide het afgelopen seizoen met bijna 6 procent vergeleken met een jaar eerder, tot ruim 38.000 leden. Door de hoge kosten van het olympische seizoen en de lege tribunes door coronamaatregelen leed de KNSB wel ruim 400.000 euro verlies, meldt de bond in zijn jaarverslag.

De KNSB verwacht dat ook de komende jaren op financieel gebied uitdagend worden, “onder andere door de sterk stijgende kosten”. De bond zegt wel blijvend te kunnen rekenen op enkele trouwe sponsors, zoals hoofdsponsor Daikin.

Vanuit televisiekijkers blijft er veel belangstelling in de sport. Samen met voetbal en Formule 1 staat schaatsen volgens de KNSB nog steeds in de top 3. Tot in ieder geval halverwege 2026 zijn de wedstrijden te zien via de NOS.