Roglic niet in Tour, maar kopman Jumbo-Visma in Giro d’Italia

Primoz Roglic gaat als kopman van wielerploeg Jumbo-Visma van start in de Giro d’Italia. Dat maakte de ploeg donderdag bekend tijdens de teampresentatie in Amsterdam. De Sloveen startte de afgelopen jaren als kopman in de Tour de France en greep in 2020 net naast de eindzege.

Roglic krijgt in de Italiaanse rittenkoers de steun van Wilco Kelderman, de Nederlander die na zes jaar terugkeerde bij de ploeg na een verblijf bij Sunweb en Bora-hansgrohe.

In de Tour gaat de ploeg van start met Jonas Vingegaard als absolute kopman. De Deen won de Tour afgelopen zomer. “Hij start met nummer 1 en we willen zijn titel verdedigen”, lichtte sportief directeur Merijn Zeeman de keuze toe.