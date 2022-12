Van Empel debuteert op nieuwjaarsdag voor Jumbo-Visma

Veldrijdster Fem van Empel debuteert op nieuwjaarsdag voor haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. De regerend Europees kampioene en leider in het wereldbekerklassement doet dat tijdens de wedstrijd om de X2O Trofee in het Belgische Baal.

De 20-jarige Van Empel, die maandag op het Wielergala in Den Bosch werd uitgeroepen tot Wielrenner van de Toekomst, liep zaterdag bij een val in de wereldbekercross van Val di Sole een blessure op. Het is daardoor onzeker of ze op tweede kerstdag meedoet aan de volgende wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere. Van Empel gaat aan kop in het klassement.

Van Empel verruilt haar Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal op 1 januari voor Jumbo-Visma. Half september ondertekende ze een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg.

Marianne Vos, de routinier van Jumbo-Visma, komt dit jaar niet meer in actie. Vos (35) start het wielerjaar 2023 op 5 januari in Koksijde.