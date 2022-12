Darter Hendriks uitgeschakeld in tweede ronde WK

Darter Jimmy Hendriks moet afscheid nemen van het WK in Londen. De 28-jarige Castricummer verloor in de tweede ronde met 3-1 in sets van de Noord-Ier Brendan Nolan.

Hendriks maakte zijn debuut op de titelstrijd van profbond PDC in Alexandra Palace. In de eerste ronde had hij zich nog ontdaan van de Engelse darter Jamie Hughes (3-1), maar tegen de als 26e geplaatste Dolan was hij niet opgewassen.

De 49-jarige Dolan kwam vrij snel op 2-0 voor, maar dat kwam vooral door de vele missers van Hendriks. De Nederlander had grote moeite met het uitgooien van de dubbels. Toch kreeg hij een opleving in de derde set. Eindelijk waren er rake dubbels om drie legs te winnen en daarmee de set. In het vierde bedrijf was de magie alweer verdwenen.