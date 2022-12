Darter Martijn Kleermaker is in de tweede ronde van het wereldkampioenschap in Londen uitgeschakeld. Hij verloor van de Engelsman Chris Dobey, die in drie sets (3-0) de sterkste was.

In de eerste ronde had Kleermaker nog gewonnen van de Chinees Xicheng Han (3-0).

Jimmy Hendriks moest eerder op de dag ook al afscheid nemen van het toernooi. Hij verloor in de tweede ronde met 3-1 in sets van de Noord-Ier Brendan Nolan.