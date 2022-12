Darter Noppert naar derde ronde op WK in Londen

Darter Danny Noppert heeft de derde ronde bereikt van het WK darts in Londen. De 31-jarige Fries, dit jaar winnaar van de UK Open, versloeg in de tweede ronde in Alexandra Palace de Canadees David Cameron in vier sets: 3-1.

Noppert versloeg Cameron in de eerste ronde op zijn succesvolle WK bij de andere dartsbond BDO in 2017, toen hij de finale haalde. Hij won nu de eerste set met 3-1 in legs. De tweede set waren de scores wat lager, maar Noppert won eveneens met 3-1.

De Nederlandse darter had echter vast ook gezien hoe Cameron in de eerste ronde won van Ritchie Edhouse na een achterstand van 2-0 in sets en in legs. Noppert miste in de vijfde leg op dubbel 20 en gaf Cameron de kans een set terug te komen. Dat deed de Canadees ook prompt. In de vierde set stelde Noppert echter orde op zaken. In de vierde leg besliste hij het op dubbel 20.

Noppert gaf na afloop bij Viaplay toe dat hij lang heel weinig tegenstand ondervond van Cameron. “Ik was eigenlijk blij dat hij een set pakte. Daardoor kreeg ik de motivatie om de volgende set te pakken voor de winst”, zei hij over de derde en vierde set. “Ik was totaal niet zenuwachtig en dacht geen moment dat ik deze wedstrijd zou gaan verliezen. Dan ben je soms nonchalant en slordig bezig, maar ik heb het wel naar me toe getrokken.”

In de derde ronde neemt Noppert het op tegen de Schot Alan Soutar, die Daryl Gurney uitschakelde.