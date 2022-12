Debutant Van Trijp strandt in tweede ronde WK darts

Darter Danny van Trijp is bij zijn debuut op het WK darts in Londen gestrand in de tweede ronde. De 25-jarige Brabander kon zijn verrassende zege op Steve Beaton geen vervolg geven tegen de als zevende geplaatste Welshman Jonny Clayton. De darter uit Wales won met 3-0 in sets.

Van Trijp had op zijn eerste wedstrijd op het WK in Alexandra Palace met 3-0 gewonnen van de ervaren Beaton. Tegen Clayton had de darter niets te verliezen, maar ook weinig in te brengen. Clayton won de eerste set eenvoudig met 3-1 in legs en verbeterde zijn scores flink in de tweede set. Van Trijp gooide ook beter, maar verloor de vierde leg en daarmee de set.

In de derde set liep Clayton uit naar 2-1 in legs en mocht vervolgens zelf de vierde leg beginnen. Hij miste de eerste matchdart, maar op de tweede was het raak.