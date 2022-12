Dopingschorsing voor drievoudig olympisch gewichthefkampioen Lyu

Drievoudig olympisch gewichthefkampioen Lyu Xiaojun uit China is voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op het verboden middel erytropoëtine (epo). Dat meldt het International Testing Agency (ITA).

Erytropoëtine of kortweg EPO is een hormoon dat een toename van het aantal rode bloedcellen veroorzaakt en zo het uithoudingsvermogen van gebruikers vergroot. Van nature komt het ook in het lichaam voor.

De positieve test volgde na een ‘out-of-competitiontest’ op 30 oktober. De 38-jarige Chinees is geschrokken van het resultaat van de test. “Ik heb geen enkel motief of reden om een verboden middel of een verboden methode te gebruiken in de laatste fase van mijn carrière als gewichtheffer”, zei Lyu in een verklaring tegenover persbureau Reuters. “Ik zal samenwerken met de betrokken organisaties voor onderzoek om de echte oorzaak van dit probleem te achterhalen en om mijn onschuld te bewijzen.”

Lyu won in 2012, 2016 en op de Olympische Spelen van Tokio van vorige zomer goud. In 2012 en 2016 won hij in de categorie -77 kilogram, in Tokio was dat in de -81 klasse. Door het winnen van de titel in Tokio werd hij op destijds 37-jarige leeftijd ook de oudste olympisch kampioen gewichtheffen in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen.