Grote wielerronden en monumenten leveren meer punten op bij UCI

Wielrenners krijgen komend seizoen meer punten bij topprestaties in de grote wielerronden en in de belangrijkste eendagswedstrijden, de vijf zogenoemde monumenten. De internationale wielerunie UCI maakte de hervorming van het puntensysteem in de WorldTour vrijdag bekend.

In de drie grote wielerrondes, de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta, zijn komend seizoen meer punten te verdienen. Dat geldt zowel voor de eindrangschikking, de afzonderlijke ritten als de nevenklassementen. De vijf monumenten, Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije, komen in een extra categorie met een hoger puntenaantal.

Voor topprestaties op de WK’s en Olympische Spelen zijn meer UCI-punten te verdienen. Etappes in de meerdaagse wedstrijden in de WorldTour en in de ProSeries leveren ook meer punten op.

De veranderingen hebben tot doel dat er een groter verschil komt tussen de punten die verdiend worden in de belangrijkste wedstrijden en de koersen in de lagere categorie├źn. De UCI wil hiermee bewerkstelligen dat de teams worden aangespoord om de beste renners in te zetten in de belangrijkste wedstrijden. Hierdoor komt er een beter verband tussen het aantal punten en de sportieve prestaties, die op een hoger niveau liggen in de topwedstrijden.

Ook het teamklassement is aangepast. Tot nu toe werd dat bepaald door de tien beste renners per ploeg. In het nieuwe puntensysteem zal dat worden berekend door de uitslagen van de beste twintig renners per ploeg.