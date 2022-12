Kelderman wil betere wielrenner worden in familiale sfeer

Voor Wilco Kelderman wacht komend wielerjaar een rol die hem naar eigen zeggen het beste ligt. De bij Jumbo-Visma teruggekeerde Barnevelder heeft met de Giro d’Italia zijn favoriete rittenkoers op het programma. En dat ook nog in een rol als voorname helper van Primoz Roglic, de Sloveen die zijn zinnen heeft gezet op de eindzege in Italië. “Voor mij hoeven de schijnwerpers niet zo en Primoz heeft het niveau om daar te winnen”, vertelde Kelderman bij de presentatie van zijn nieuwe ploeg.

Helemaal nieuw is het natuurlijk niet voor Kelderman, die na vier jaar Sunweb en twee jaar Bora-hansgrohe deze winter voor drie jaar tekende bij de ploeg waar hij zijn profloopbaan in 2012 begon. “Aan de ene kant voelt het net of ik maar twee jaar ben weggeweest. Aan de andere kant is er bij deze ploeg zo veel veranderd”, had hij al als buitenstaander gezien en de afgelopen weken ervaren tijdens een trainingsstage in Spanje.

“De ploeg is veel meer gefocust op beter worden, zonder dat de familiale sfeer verdwenen is. Neem alleen al het materiaal, of denk aan de voeding: in het verleden werd daar ook al wel op gelet, maar als je geen zin had was dat niet zo’n probleem. De ploeg benut nu alle mogelijke middelen om het beste uit jezelf te halen.”

Kelderman (31) gold ooit als een supertalent, iemand die mogelijk een grote ronde zou kunnen winnen. Dat kwam er niet van, al werd hij een keer derde in de Giro d’Italia en vijfde in de Tour de France. Die laatste wedstrijd wilde hij liever niet rijden. “De druk is daar zo hoog en zeker in de dienende rol rond Jonas Vingegaard is het belangrijk dat je elkaar door en door kent.”

Als aanwinst wordt hij daarom ingezet als helper van Roglic, die in mei vol voor de winst gaat met vermoedelijk de Belg Remco Evenepoel en de Brit Geraint Thomas als voornaamste concurrenten. “Ik hoef niet meer altijd per se voor mezelf te rijden. Ik ben een renner die hooguit voor het podium kan gaan, Roglic is een potentiële winnaar. Van zesde of zevende worden in een grote ronde word ik ook niet meer zo blij. Ik geniet meer van het groepsproces.”

Op zijn eerste periode bij de ploeg kijkt hij niet heel tevreden terug. “Ik heb niet alles uit mezelf kunnen halen. Ik voelde te veel druk, was niet volwassen genoeg. Ik communiceerde ook veel minder. Maar ik heb altijd gedacht: het is geen afgesloten hoofdstuk.”