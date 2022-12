Lange schorsing honkballer Bauer wegens aanranding opgeheven

Een neutrale rechter heeft de schorsing van 324 wedstrijden voor de Amerikaanse honkballer Trevor Bauer van de Los Angeles Dodgers opgeheven. Het betekent dat hij voor het komende seizoen speelgerechtigd is en weer mag werpen voor de club uit de Major League Baseball (MLB). De eerste 50 wedstrijden van het nieuwe seizoen krijgt hij echter geen salaris.

Bauer werd in april van dit jaar geschorst. Er was een beschuldiging van aanranding en huiselijk geweld tegen de pitcher, waarvoor hij nooit strafrechtelijk is aangeklaagd. De Major League Baseball vond niettemin dat een lange schorsing gerechtvaardigd was omdat hij de regels omtrent huiselijk en seksueel geweld van de profliga had overtreden. De honkballer ging in beroep.

De schorsing betekende ook 324 wedstrijden geen salaris voor Bauer, een bedrag van zo’n 28 miljoen dollar. De rechter die in de beroepszaak de schorsing ophief, hield wel een fors deel van dat inhouden van salaris in stand, namelijk 194 wedstrijden. Het omvat de 144 wedstrijd die hij afgelopen seizoen miste en de eerstkomende 50 wedstrijden die hij in 2023 zal spelen.