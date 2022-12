Nadal vol vertrouwen dat hij titel kan verdedigen in Melbourne

Tennisser Rafael Nadal is van plan om op sterkte zijn titel te verdedigen op de Australian Open in Melbourne, al is hij nog niet op topniveau. De 36-jarige Spanjaard is weer in training na een jaar waarin hij door blessures werd geplaagd maar de titels pakte op de grandslamtoernooien in Melbourne en Parijs.

“Ik heb ongeveer een week niets gedaan, wat goed was”, zei Nadal tegen de Spaanse krant As nadat hij was teruggekeerd van een serie demonstratiewedstrijden met de Noor Casper Ruud. “Ik heb alleen wat fysieke training gedaan en ik denk dat ik een paar dagen nodig heb ik in AustraliĆ«. Ik weet dat ik nog een beetje tekort kom, maar ik ben ervan overtuigd dat ik het niveau kan oppikken om competitief te zijn in AustraliĆ«.”

Nadal reist maandag naar Sydney waar hij in voorbereiding op de Australian Open uitkomt in de United Cup, een landentoernooi voor gemengde teams. Het grandslamtoernooi in Melbourne begint op maandag 16 januari.