Osaka volgens Forbes opnieuw bestbetaalde vrouwelijke sporter

De Japanse tennisster Naomi Osaka is de best verdienende sportvrouw ter wereld. Met een geschat inkomen van 51,1 miljoen dollar (zo’n 48 miljoen euro) staat ze bovenaan de ranglijst van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. De afgelopen twee jaar nam ze die positie ook al in.

Op de tweede plaats volgt met Serena Williams nog een tennisster. De 41-jarige Amerikaanse kwam tot 41,3 miljoen dollar (38,1 miljoen euro) in 2022. De derde plaats is voor de Chinese skiester Eileen Gu. Zij haalde dit jaar 20,1 miljoen dollar (18,9 miljoen euro) binnen. Gu werd begin dit jaar op de Winterspelen in Peking tweevoudig olympisch kampioene freestyleskiën (big air en halfpipe).

De Britse tennisster Emma Raducanu staat op plek vier: zij kwam in 2022 tot 18,7 miljoen dollar (17,6 miljoen euro). Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld in het tennis, staat vijfde met 14,9 miljoen dollar (14 miljoen euro). In de top 15 van de ranking staan tien tennissters.

Forbes telt bij de ranking lonen, premies en bonussen op sportief vlak mee, maar ook een schatting van advertentie- en marketinginkomsten. Bij Osaka komt meer dan 50 miljoen dollar van haar inkomen uit sponsoring. Forbes hield geen rekening met belastingen of commissies aan managers.