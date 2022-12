Veldrijder Van Aert klopt Van der Poel in Zilvermeercross in Mol

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de tweede krachtmeting met Wout van Aert dit seizoen verloren. De 27-jarige veldrijder van Alpecin-Deceuninck moest in de Zilvermeercross in het Belgische Mol na negen rondes zijn meerdere erkennen in de Belgische rivaal. Wereldkampioen Tom Pidcock werd derde.

Van der Poel versloeg Van Aert eerder in december in de Scheldecross in de wereldbeker. Van Aert won daarna de wereldbekerwedstrijd in Dublin, maar daar ging Van der Poel niet van start.

Van Aert en Van der Poel reden op het snelle parcours in de vierde ronde weg uit de kopgroep. Het duo versnelde en de Belgische concurrenten Quinten Hermans Laurens Sweeck en de Brit Pidcock konden niet volgen. In de zevende ronde sloeg Van Aert een gaatje met Van der Poel en nam op de loopstukken steeds meer voorsprong. Op de meet had de Belg zo’n 50 seconden voorsprong op de Nederlander.