Geblesseerde veldrijdster Van Empel mist wedstrijd in Gavere

Fem van Empel mist maandag de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Belgische Gavere. De 20-jarige Nederlandse is onvoldoende hersteld van de gevolgen van een valpartij vorige week in het Italiaanse Val di Sole.

Van Empel komt daardoor niet meer in actie voor haar ploeg Pauwels Sauzen – Bingoal. De regerend Europees kampioene en leider in het wereldbekerklassement komt vanaf 1 januari uit voor Jumbo-Visma. Voor die ploeg wil ze op nieuwjaarsdag deelnemen aan de X2O Trofee in het Belgische Baal.