Schaatser Snellink wil goede vorm van Calgary doortrekken op NK

Na een sterk voorseizoen start Beau Snellink dinsdag op het NK allround als een van de grootste uitdagers van allroundkampioenen Patrick Roest en Marcel Bosker. Die waren vorig jaar nog zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma, maar rijden nu voor een andere ploeg. “Het maakt me niet, ik wil ze er allemaal af rijden”, kijkt de 21-jarige Zuid-Hollander vooruit.

Snellink eindigde vorig jaar als tweede op het NK allround achter Bosker. Hij plaatste zich voor het WK allround in maart, maar kon daar niet starten vanwege een coronabesmetting. “Dat zat zeker niet lekker”, zei hij. “Het heeft me ook wel even gekost om dat een plek te geven.”

De schaatser van Jumbo-Visma kwalificeerde zich in oktober voor de wereldbeker op de lange afstanden. Snellink keerde afgelopen week uit Calgary terug met zilver op de 5000 meter en brons op de 10.000 meter. Bovendien reed hij op beide afstanden een dik persoonlijk record.

“Dat heeft me zeker een boost gegeven”, zegt hij. “Ik ben hartstikke blij met de resultaten, maar ik weet dat het nog een stuk harder moet, wil ik voor de winst meedraaien”, zei de schaatser die in Stavanger ook al brons pakte op de 5000 meter.

Het NK allround en NK sprint kort na de kerst volgen alweer snel na de twee weken in Canada. Snellink houdt er rekening mee dat hij de reis nog gaat voelen en snapt dat het een hele puzzel voor coach Jac Orie is om iedereen in topvorm te krijgen. “Ik heb 100 procent vertrouwen in Jac. Ik voel me ook al het hele jaar hartstikke goed en heb geen moeite de vorm te vinden. Dat is een lekker gevoel dat ik nog niet eerder zo heb gehad.”

Snellink hoopt op plaatsing voor het EK allround, maar vindt het NK zelf ook belangrijk. “Ik vind dat een enorm mooi toernooi. Nu moet ik ook weer 500 en 1500 meter rijden. Dat is even wennen, want we hebben nog niet echt gesprint. Ik hoop dat ik de schade op de korte afstanden kan beperken en dat ik op de lange afstanden wat goed kan maken.”

Concurrenten Roest en Bosker, de kampioenen van 2021 en 2022, rijden sinds dit seizoen bij die andere grote schaatsploeg Reggeborgh. “Misschien geeft het wel extra motivatie, maar het maakt me niet uit of ze bij mij in het team zitten of niet. Ik hoop ze eraf te rijden, al wordt dat met Roest wel heel lastig.”

Snellink haalde wel vertrouwen uit zijn 10 kilometer in Calgary, waar Roest maar net sneller was. “Daar baalde ik wel van.” Hij wil zich ook laten zien voor het publiek in Thialf. “Mijn familie zal op de banken zitten en die kijken ernaar uit om mij te zien rijden en ik kijk er ook naar uit dat ze me kunnen zien rijden.”