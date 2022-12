Niet fitte Bergsma meldt zich af voor NK allround

Schaatser Jorrit Bergsma neemt dinsdag niet deel aan de Nederlandse kampioenschappen allround in Heerenveen. Dat meldt zijn ploeg Jumbo-Visma. “Hij is niet fit genoeg om te starten”, schrijft de ploeg op Twitter.

Bergsma zou het toernooi bij de mannen openen met een rit over 500 meter tegen Jordy van Workum. Op de 5000 meter, meer zijn afstand, had hij tegen Beau Snellink, de nummer 2 van de NK van vorig jaar, geloot. Bergsma ontbrak vaak op de allroundkampioenschappen. In 2015 eindigde hij een keer als vierde.