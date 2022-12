Veldrijdster Van Anrooij pakt in Gavere tweede wereldbekerzege

Veldrijdster Shirin van Anrooij heeft in het Belgische Gavere haar tweede wereldbekerzege van dit seizoen gepakt. Bij het ontbreken van de geblesseerde klassementsleidster Fem van Empel bleef de 20-jarige Van Anrooij overtuigend de overgebleven concurrentie voor. Landgenote Lucinda Brand werd in de bossen tweede op 37 seconden, Puck Pieterse zorgde voor een volledig Nederlands podium.

Pieterse, de nummer 2 van het klassement, nam na de start gelijk de leiding. Van Anrooij nam die positie in de loop van de eerste ronde over. In de tweede van in totaal vier rondes kreeg Pieterse last van een blokkerend achterwiel door vastplakkend modder, waardoor ze veel tijd verloor en halverwege de cross op slechts de vijfde positie reed. Door een sterk slot van de race belandde de 20-jarige Nederlandse van Alpecin – Deceuninck toch nog op het podium.

Brand kwam in de derde ronde nog dicht bij de leidende positie van Van Anrooij, haar ploeggenote bij Baloise Trek Lions. Maar in het slot van de race bouwde Van Anrooij haar voorsprong weer uit.

De Zeeuwse Van Anrooij, die sprak van “een hele moeilijke race”, zei dat ze lang niet doorhad dat Pieterse niet meer direct achter haar reed. “Maar op een gegeven moment zag ik Lucinda (Brand) dichterbij komen. Ik blijf mijn eigen race rijden en wist dat het dat het laatste deel van de ronde me goed lag”, aldus Van Anrooij.

De vorige week gevallen Van Empel blijft het wereldbekerklassement aanvoeren met 330 punten, op 40 punten gevolgd door Pieterse. Van Anrooij, die eerder dit seizoen de wereldbekercross op De Beekse Bergen had gewonnen, staat met 199 punten nu op de derde plaats.