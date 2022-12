Argentijnse voetbalbond: Scaloni blijft bondscoach

De Argentijnse voetbalbond AFA gaat ervan uit dat Lionel Scaloni bondscoach blijft van de ploeg die ruim een week geleden in Qatar de wereldtitel veroverde. “Scaloni is de coach van ons nationale team. We zijn allebei mannen van ons woord en we hebben ja tegen elkaar gezegd. Ik heb geen reden om te twijfelen”, zei Claudio Tapia, de voorzitter van de AFA.

Scaloni (44) is bondscoach sinds 2018 en hij leidde de Argentijnen vorig jaar naar winst in de Copa America. Dat was de eerste keer sinds 1993 dat de ‘Albicelestes’ een grote prijs wonnen. Met Lionel Messi als sterspeler bezorgde hij Argentinië met de zege op Frankrijk in de WK-finale in Qatar de derde wereldtitel na 1978 en 1986.

Bij zijn benoeming waren nog grote twijfels of Scaloni wel de geschikte kandidaat was. “99 procent van de mensen dacht dat we het mis hadden of zelfs gek waren geworden”, zei Tapia. “Maar dit team heeft de mensen gelukkig gemaakt.”