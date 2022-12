Baanrenner Lavreysen verdedigt nationale sprinttitel met succes

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij de Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn het onderdeel sprint gewonnen. De titelverdediger was in de finale in Omnisport sneller dan Tijmen van Loon. Lavreysen won zowel de eerste als tweede heat.

Een jaar geleden ging de nationale sprinttitel ook naar Lavreysen, toen voor het eerst. Hij won toen in de eindstrijd van Sam Ligtlee en Van Loon werd toen derde.

De 25-jarige Lavreysen werd afgelopen jaar in Saint Quentin en Yvelines op zijn favoriete onderdelen sprint en keirin opnieuw wereldkampioen. In het sprintklassement van de Champions League moest hij Matthew Richardson uit Australiƫ voor zich dulden. Bij de NK doet Lavreysen ook mee aan de keirin.

Bij de individuele achtervolging ging de Nederlandse titel dinsdag naar Brian Megens. Wessel Mouris eindigde als tweede en Cesar Beilo als derde.

In het vrouwentoernooi was Steffi van der Peet de beste op het onderdeel keirin, voor Kimberley Kalee en Caroline Groot. Marit Raaijmakers won de nationale titel op de puntenkoers. Lonneke Uneken behaalde zilver en Marjolein van ’t Geloof brons.