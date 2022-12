Gymnastiekunie verlengt contracten bondscoaches tot eind 2024

De Nederlandse gymnastiekunie KNGU heeft de contracten van de turnbondscoaches Jeroen Jacobs (vrouwen) en Dirk van Meldert (mannen) verlengd tot eind 2024. Doelstelling voor zowel de vrouwen als de mannen is het behalen van een teamticket voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

“Om dit te bewerkstelligen, moet nog veel werk verzet worden. Het is geen gemakkelijke opgave”, zegt technisch directeur Jeroen van Leeuwen. “Toch kijk ik met vertrouwen naar de toekomst. Het is goed voor de stabiliteit in beide programma’s dat de bondscoaches aanblijven.”

De kwalificatieroute richting Parijs verloopt via de EK en WK van komend jaar. Bij de EK in de Turkse stad Antalya moeten de turnploegen in de top 13 eindigen om zich te verzekeren van kwalificatie voor de wereldkampioenschappen. Op de WK in Antwerpen moeten de teams vervolgens bij de eerste twaalf landen eindigen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Jacobs werd op 1 juli benoemd tot bondscoach bij de vrouwen en volgde daarmee de in 2020 opgestapte Gerben Wiersma op. Jacobs, die eerder zijn sporen verdiende als mannencoach, behaalde met de Nederlandse turnsters een vierde plek bij de EK en een negende plek bij de WK. De vrouwen wisten bij de WK vijf finaleplaatsen af te dwingen.

Van Meldert werd begin juni aangesteld als waarnemend bondscoach bij de mannen. Zij behaalden de elfde plek bij de EK en werden dertiende bij de WK. Met Loran de Munck was er bij de EK ook een medaillewinnaar: hij greep zilver op voltige.

“De resultaten en de prestaties op de afgelopen EK en WK bieden perspectief en laten zien dat er nog steeds voldoende potentie is. Ik kijk ernaar uit om de route naar de Olympische Spelen verder vorm te geven”, zegt Van Leeuwen.

Naast de definitieve aanstelling van beide bondscoaches is Brandon Bos als choreograaf toegevoegd aan het begeleidingsteam van de vrouwen.