Ineos Sport haalt directeur weg bij Paris Saint-Germain

De Britse Ineos Sport-groep heeft Jean-Claude Blanc aangesteld als uitvoerend directeur. De 59-jarige Fransman zal toezicht houden over de gehele portfolio met voetbal, Formule 1, zeilen, wielrennen, rugby en hardlopen.

Blanc begint in februari aan zijn nieuwe functie. Hij is sinds 2011 werkzaam bij Paris Saint-Germain, waar hij adjunct-algemeen directeur is. Eerder was hij in dienst van Juventus.

Ineos Sport is in de Formule 1 betrokken bij het team van Mercedes en in het voetbal bij onder meer het Franse OGC Nice en FC Lausanne-Sport in Zwitserland. Het bedrijf heeft ook een grote naam in het wielrennen dankzij de ploeg Ineos-team Grenadiers.