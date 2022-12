Mbappé en Neymar bij PSG klaar voor hervatting Franse competitie

Een dag voor de hervatting van de Franse voetbalcompetitie hebben de aanvallers Kylian Mbappé en Neymar meegetraind bij Paris Saint-Germain. Beide sterren lijken klaar om woensdag in actie te komen tegen Strasbourg. Mbappé verloor anderhalve week geleden met Frankrijk de WK-finale tegen Argentinië via strafschoppen.

De net 24-jarige aanvaller, die met acht goals topscorer werd van het WK, keerde enkele dagen later al weer terug bij zijn club om de training te hervatten. Mbappé maakte een hattrick in de finale tegen de Argentijnen en benutte in de strafschoppenserie ook zijn penalty. Toch ging de wereldtitel naar zijn ploeggenoot Lionel Messi.

Neymar bleef met Brazilië op het WK steken in de kwartfinales. De nummer 10 vierde Kerstmis in Brazilië, maar stond dinsdag weer op het trainingsveld in de Franse hoofdstad. Dat gold ook voor de Marokkaanse vleugelverdediger Achraf Hakimi, die met zijn land op de vierde plaats eindigde in Qatar.

Messi ontbreekt wel bij de hervatting van de Ligue 1. De aanvoerder van Argentinië heeft van trainer Christophe Galtier wat langer de tijd gekregen om bij te komen van alle WK-festiviteiten. Het is niet bekend wanneer Messi weer aansluit bij de koploper van Frankrijk. Zijn landgenoot Nicolás Tagliafico, die in de Ligue 1 bij Olympique Lyon speelt, moet zich op 1 januari weer melden.