Minder gestreste Leerdam schaatst in Thialf sneller dan ooit

Jutta Leerdam reed op de eerste dag van het NK sprint in Heerenveen beter dan ze ooit deed in Thialf. De regerend wereldkampioene noteerde eerst met 37,14 een persoonlijk record op de 500 meter en verbeterde daarna haar eigen baanrecord op de 1000 meter naar 1.12,83. Met een tweede en eerste plaats gaat de 23-jarige sprintster van Jumbo-Visma na twee afstanden aan de leiding.

“Dit is nog nooit gereden, niet door mij en niet door iemand anders”, zei Leerdam na haar baanrecord. “Dit is een soort grens die je doorbreekt. Ik wist nadat ik een pr reed op de 500 meter, dat die 1000 meter ook wel goed zou moeten gaan.” Ondanks wat technische problemen kwam ze tot een toptijd waar ze al lang haar pijlen op had gericht. “Er brak iets af, waardoor ik minder druk kon zetten. Maar als je sterk genoeg bent en gewoon diep blijft zitten, gaat het wel hard.”

Wat voor Leerdam ook heeft gewerkt is minder streng voor zichzelf zijn, zegt ze. “Ik ben perfectionistisch en het werkt meer in mijn voordeel als ik het een beetje loslaat.” De schaatsster noemde als voorbeeld de focus op het vetpercentage. “Ik merk dat als ik heel scherp wil staan, ik daar juist minder sterk van word. Daarnaast is dat vooral heel stressvol. Ik wilde deze zomer juist focussen op sterker worden en mijn eigen lichaamskracht benutten. Dat heeft me veel minder stress opgeleverd.”

Leerdam vierde daarom ook de kerst bij haar familie, iets wat ze als topschaatsster al heel lang niet meer had gedaan. “Ik had iets meer ontspanning. Ik wilde het dit NK ook testen dat ik het iets meer kon loslaten, zodat ik op de dag zelf met de wedstrijd bezig was en niet in de dagen ervoor al gestrest was. Doordat ik het even los kon laten, kon ik mezelf daarna ook weer meer opladen.”