NAC ontslaat trainer Molenaar en zet Lokhoff voor de groep

NAC Breda heeft trainer Robert Molenaar ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft. NAC won slechts zes van de achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en staat op de veertiende plaats. Clubicoon Ton Lokhoff, die assistent van Molenaar was, staat voorlopig voor de groep.

Molenaar ondertekende afgelopen zomer een contract voor een jaar als hoofdtrainer in Breda. De 53-jarige Noord-Hollander, oud-profvoetballer van onder meer FC Volendam en Leeds United, maakte bij NAC promotie van de Onder 21 naar de hoofdmacht.

Na een half jaar als hoofdtrainer moet Molenaar echter vertrekken, omdat er volgens NAC binnen de organisatie “onvoldoende vertrouwen” in hem is. Zijn ploeg verloor de helft van de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, de laatste op 16 december tegen Almere City FC (0-1). “Er is, als gevolg van het vertoonde spel en de geleverde resultaten in de eerste seizoenshelft, te weinig draagvlak voor Molenaar als succesvol technisch verantwoordelijke bij het eerste elftal gedurende de tweede seizoenshelft. In dat deel van de competitie wil NAC deelname aan de play-offs afdwingen.”

De rvc-leden Pierre van Hooijdonk en Edwin Heeren hebben Molenaar daags na kerst op de hoogte gesteld. De formele ontslagbrief is ondertekend door de interim-directie. NAC hervat de competitie op 6 januari tegen Jong PSV.

De Brabantse club maakte vorige week bekend dat Peter Maas op 1 februari begint als technisch directeur. NAC zoekt ook nog een algemeen directeur. Die functie is vacant sinds het vertrek afgelopen zomer van Mattijs Manders. Hij verliet NAC nadat de overname van de club door een groep lokale ondernemers was afgerond.

De afgelopen weken werden heel wat trainers ontslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Zo moest Kevin Hofland vertrekken bij Willem II en Dirk Kuijt bij ADO Den Haag. Vlak voor Kerstmis werd Kristof Aelbrecht ontslagen bij TOP Oss. Jurgen Streppel stapte zelf op bij Roda JC. Hij ging als technisch directeur aan de slag bij Helmond Sport.