Otterspeer grijpt met zege op 1000 meter de leiding op NK sprint

Hein Otterspeer leidt het NK sprint na de eerste dag. De 34-jarige Zuid-Hollander van Reggeborgh won de 1000 meter in 1.07,53 en bleef daarmee op de kilometer olympisch kampioen Thomas Krol (1.07,88) voor. Kjeld Nuis werd derde met 1.08,23.

Otterspeer had eerder met 34,89 de vierde tijd gereden op de 500 meter. Hij moest tijd goedmaken op Kai Verbij, die met 1.08,41 de vijfde tijd neerzette en nu tweede staat in het klassement. Hij moet op de tweede 500 meter 0,34 seconde goedmaken op Otterspeer.

In zijn rit versloeg Otterspeer Merijn Scheperkamp die tot de zesde tijd van 1.08,44 kwam. Hij staat derde in het klassement op 0,37 seconde. Janno Botman, die de 500 meter had gewonnen, eindigde met 1.08,90 als zevende. Hij staat vijfde na twee afstanden en Krol bezet de vierde plek.

Otterspeer werd drie keer eerder Nederlands kampioen sprint, in 2015, 2019 en in 2021. De sprinter van Reggeborgh won nog nooit een internationale titel.

Otterspeer was dik tevreden met zijn winnende tijd van 1.07,53. “Een van de betere in Thialf, die schud ik nu zo uit mijn mouw”, zei hij. Dat hij daarbij een goede twee kruising had, had hij zelf afgedwongen, zei hij. “Die mogelijkheid moet je wel creĆ«ren. Ik weet dat Merijn snel opent, dan moet je mee en op je rondje vertrouwen. Ik denk dat ik een van mijn betere slotrondes ooit reed.”