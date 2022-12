PSG verwacht wereldkampioen Messi volgende week terug

Lionel Messi sluit volgende week na de jaarwisseling weer aan bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse aanvaller geniet nu met zijn gezin van een korte vakantie, nadat hij met Argentinië het WK voetbal in Qatar had gewonnen. “Lionel hervat op 2 of 3 januari de training”, zei coach Christophe Galtier dinsdag, een dag voor de hervatting van de Franse voetbalcompetitie tegen Strasbourg.

Messi (35) maakte op het WK zeven doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk die via strafschoppen werd gewonnen. Voor de Fransen scoorde Kylian Mbappé, ook van PSG, een hattrick in de finale (3-3). Het bleek niet genoeg voor titelprolongatie. Mbappé meldde zich enkele dagen na de finale al weer bij PSG, net als Achraf Hakimi die met Marokko als vierde eindigde op het WK. Zij kunnen woensdag in het Parc des Princes tegen Strasbourg meedoen, net als de Braziliaanse internationals Neymar en Marquinhos. “Ze zijn fysiek en mentaal in orde”, zei Galtier. “We moeten ze wel op de juiste momenten wat rust geven.”

PSG, de koploper van de Ligue 1, speelt op nieuwjaarsdag tegen Lens. Messi doet vermoedelijk pas op 11 januari in de competitiewedstrijd tegen Angers weer mee. Volgens Franse media staat de Argentijn op het punt zijn aflopende contract in Parijs met zeker een jaar te verlengen.