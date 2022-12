Schaatser Roest begint NK allround met zege op 500 meter

Patrick Roest heeft de eerste afstand op de NK allround op zijn naam geschreven. De 27-jarige schaatser van Reggeborgh won in 36,11 seconden en nam daarmee flinke afstand van zijn grootste concurrenten. Tjerk de Boer werd tweede in 36,20. Jordy van Workum kwam tot 36,91 en werd derde.

Roest, drievoudig wereldkampioen allround en Nederlands kampioen allround in 2021, bleef in een rechtstreeks duel De Boer nipt voor. Titelverdediger Marcel Bosker werd met 37,04 vijfde, vlak achter Chris Huizinga (37,00), en moet op de 5000 meter al veel tijd goedmaken op Roest.

Beau Snellink, de nummer 2 van de vorige NK allround, kwam in een persoonlijk record tot 37,67. Dat was goed voor de dertiende plaats. De schaatser van Jumbo-Visma is sterk op de lange afstanden, maar heeft nu al een grote achterstand op Roest.

Schaatsers Jorrit Bergsma en Bart Hoolwerf hadden zich een dag voor de NK afgemeld.