Schaatsster Kok klopt Leerdam op eerste 500 meter op NK sprint

Schaatsster Femke Kok heeft op de NK sprint in Heerenveen de eerste afstand op haar naam geschreven. De 22-jarige Friezin van Reggeborgh won de 500 meter in 37,07 en bleef daarmee concurrente Jutta Leerdam nipt voor. De 23-jarige schaatsster van Jumbo-Visma werd tweede in een persoonlijk record van 37,14. Marrit Fledderus, ploeggenote van Kok, finishte als derde met 37,78.

Kok werd nog niet eerder nationaal sprintkampioene. Ze eindigde in 2020 als derde en in 2021 als tweede, beide keren achter Leerdam. Kok deed net als Leerdam vorig jaar niet mee aan de NK. Toen ging de titel naar Michelle de Jong. De titelverdedigster, ook van Reggeborgh, werd dinsdag vierde met 37,91.