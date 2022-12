Skiester Shiffrin heeft 78e zege in wereldbeker binnen

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft haar 78e overwinning in de wereldbeker behaald. De 27-jarige Shiffrin schreef in het Oostenrijkse Semmering de reuzenslalom op haar naam. De Amerikaanse heeft nog vier zeges nodig om het record van haar landgenote Lindsey Vonn in de wereldbeker te evenaren.

Shiffrin nam in de eerste run een flinke voorsprong op haar concurrentes en consolideerde haar leidende positie in de tweede gang langs de poortjes. De Amerikaanse was weliswaar bijna zes tienden van een seconde minder snel dan Petra Vlhova, maar hield 0,13 seconde voorsprong over op de Slowaakse, die als tweede eindigde. Marta Bassino uit Italiƫ werd derde op 0,31 van Shiffrin.

De Amerikaanse verstevigde met haar vierde overwinning van dit seizoen de leiding in het algemene wereldbekerklassement. Shiffrin won eerder dit jaar al twee keer een slalom en een super-G. Ze is hard op weg de meest succesvolle skiester ooit in de wereldbeker te worden.