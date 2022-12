Van Barneveld klaar op WK na kansloze nederlaag tegen Price

Raymond van Barneveld is er niet in geslaagd op het wereldkampioenschap darts voor een verrassing te zorgen. De 55-jarige Hagenaar, die het toernooi in 2007 won, moest dinsdag in de derde ronde zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price. De als eerste geplaatste Welshman gunde Van Barneveld geen set: 4-0.

In de vrij eenzijdige partij liet Van Barneveld in de derde set een kans liggen om de spanning terug te brengen. De Nederlander miste echter één pijl op dubbel 8, waarna Price het wel afmaakte en vervolgens ook de vierde set won.

Vooraf had Van Barneveld nog hoop op een stunt. Op het Grand Slam of Darts in november versloeg hij de nummer 1 van de wereld twee keer.

Price won het WK twee jaar geleden door in de finale de Schot Gary Anderson te verslaan.

Nederland is nu nog met vier darters vertegenwoordigd op het WK: Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort. Van Gerwen won het toernooi drie keer, in 2014, 2017 en 2019. De Brabander neemt het woensdag op tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.