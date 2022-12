Veldrijder Van Aert verslaat Van der Poel in Heusden-Zolder

De Belgische veldrijder Wout van Aert heeft in een rechtstreeks duel Mathieu van der Poel verslagen in de wedstrijd om de Superprestige in Heusden-Zolder. Van Aert won het sprintje van de twee favorieten, nadat Van der Poel uit zijn pedaal was geschoten.

Gezien de historie was het niet vreemd dat de strijd in Zolder tussen Van der Poel en Van Aert ging. Sinds 2015 was de Nederlander vijf keer de snelste, de Belg won de overige drie wedstrijden.

Van der Poel, die op tweede kerstdag nog voor Van Aert de wereldbekercross in Gavere had gewonnen, gaf in de eerste ronde meteen gas. Alleen Van Aert kon volgen, terwijl wereldkampioen Tom Pidcock een slechte start kende.

De twee rivalen pakten snel 20 seconden en lieten in het vervolg de concurrentie niet meer dichterbij komen. Een groepje met Pidcock bleef gedurende de wedstrijd op een achterstand van rond de halve minuut rijden.

Van der Poel en Van Aert zetten elkaar enkele keren onder druk, maar wisten de ander nooit definitief af te schudden.