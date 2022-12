Audi mikt drie jaar na intrede op zeges in Formule 1

Audi mikt op overwinningen in de Formule 1 drie jaar na zijn intrede, maar hoopt zelfs al op sneller succes. “We hebben getekend voor de periode van 2026 tot en met 2030. We willen na drie jaar in de positie zijn dat we kunnen strijden om de overwinningen”, zegt Adam Baker, die hoofd is van de afdeling die de Formule 1-motor ontwikkelt voor de Duitse autofabrikant.

“We zijn wel realistisch. Het eerste jaar wordt lastig en ook het tweede jaar kan zwaar zijn, dat is moeilijk te voorspellen. Maar de nieuwe technische regels die gelden vanaf 2026 bieden wel de mogelijkheden om als nieuwkomer sneller concurrerend te zijn”, aldus Baker, die in het verleden bij BMW verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de Formule 1-motoren.

Audi gaat de motoren leveren aan Sauber, het Zwitserse Formule 1-team dat nog één jaar onder de naam Alfa Romeo in de koningsklasse zal acteren. In 2026 wordt een nieuw reglement van kracht met simpelere en goedkopere motoren, die volledig op duurzame brandstof gaan draaien. Ook het aandeel elektrisch vermogen van de auto’s gaat flink omhoog.

“Er is sprake van een traject waarin de kosten zijn gereguleerd”, zegt Baker. “Het betekent gelijke kansen voor iedereen. Alle teams staan voor de dezelfde uitdaging voor 2026. Als je het goed doet, is er een kans dat je in 2026 meteen vooraan staat.”