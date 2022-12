Club Brugge ontslaat trainer Hoefkens

De Belgische topclub Club Brugge heeft trainer Carl Hoefkens ontslagen. De regerend landskampioen staat na achttien speelronden vierde in de Jupiler Pro League. Bij Club staan de Nederlanders Noa Lang, Bjorn Meijer en Ruud Vormer onder contract.

De 44-jarige Hoefkens volgde in mei van dit jaar Alfred Schreuder op. Schreuder tekende op zijn beurt een contract bij Ajax. Hoefkens werkte voor zijn periode als hoofdtrainer bij de opleiding van de club, Club NXT.

“Carl is een clubman pur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT en als assistent werden enorm gewaardeerd. Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat”, aldus algemeen directeur Vincent Mannaert. “Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van BelgiĆ« niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club.”

Club Brugge hervat de competitie op 8 januari met een uitwedstrijd tegen Genk. De club bereikte de achtste finales van de Champions League, waarin het Portugese Benfica de tegenstander is.