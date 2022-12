Darter Noppert in derde ronde uitgeschakeld op WK

Danny Noppert is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finale van het WK darts in Londen. De 31-jarige Fries verloor met 4-2 van de Schot Alan Soutar.

Noppert, die dit jaar de UK Open op zijn naam schreef, kende een uitstekende start. De nummer 9 van de wereld begon met een 180 en brak zijn tegenstander meteen in de eerste leg. Met een gemiddelde van bijna 102 pakte hij vervolgens de winst in de eerste set.

De Nederlander haalde ook in de gewonnen tweede set een gemiddelde van boven de 100, maar kwam in de problemen in het derde bedrijf. Hij raakte zijn concentratie kwijt nadat er een wesp op zijn schouder was geland en verloor prompt de derde set met 1-3. Ook in de vierde set haalde Noppert zijn eerdere niveau niet en moest hij toestaan dat Soutar de stand in sets gelijk trok, 2-2.

In de wisselvallige vijfde set herpakte Noppert zich enigszins, maar miste hij op de cruciale momenten. Soutar, de mondiale nummer 36, haalde de setwinst binnen met een 152-finish (3-2). De Schot brak Noppert meteen in de eerste leg van de zesde set en gaf zijn voorsprong niet meer weg: 4-2.

Na de uitschakeling van Noppert zitten er nog drie Nederlanders in het toernooi: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort. Drievoudig kampioen Van Gerwen speelt woensdagavond tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.