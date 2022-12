Darter Van Gerwen door naar achtste finale WK

Darter Michael van Gerwen heeft de achtste finale van het WK darts in Londen bereikt. De drievoudig kampioen was in Alexandra Palace met 4-2 te sterk voor de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Hoewel het WK al bijna twee weken bezig is, was Van Gerwen pas toe aan zijn tweede partij. De nummer 3 van de wereld had een bye in de eerste ronde en had vanwege de kerstdagen een week rust na zijn 3-0 zege op Lewy Williams in de tweede ronde.

De 33-jarige Vlijmenaar had echter weinig tijd nodig om weer in zijn ritme te komen. Suljovic, de mondiale nummer 30, liet zich eveneens van zijn beste kant zien waardoor de wedstrijd spannender werd dan vooraf verwacht.

Van Gerwen verzilverde in de eerste set zijn eigen legs, maar moest de 50-jarige Oostenrijker tot 2-2 naast zich dulden. Hij haalde de set vervolgens met 3-2 binnen, maar had daar wel een setgemiddelde van boven de 110 voor nodig. Suljovic nam in het tweede bedrijf een 2-0-voorsprong, maar zag van Gerwen alsnog de set winnen met 3-2 en een gemiddelde van maar liefst 121.

Suljovic liet zich niet kennen en bleef op een hoog niveau gooien. Hij sloeg toe in de derde set en verkleinde de achterstand tot 2-1. Van Gerwen herstelde vervolgens de marge van twee meteen weer met winst in de vierde set. De Nederlander leek vervolgens in de vijfde set op weg naar de overwinning. Bij een 2-2 stand mocht hij de beslissende leg beginnen, maar Suljovic pakte alsnog de setwinst met een knappe 161-finish: 3-2.

De twee braken elkaar in de vijfde set, waarna Van Gerwen definitief toesloeg in de derde leg. Hij haalde vervolgens in zijn eigen leg de winst binnen, 4-2.