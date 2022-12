Kansen voor Nederlandse truckers in Dakar Rally zonder Russen

De Dakar Rally gaat volgens de organisatie zijn zwaarste editie in Saudi-Arabië tegemoet. Met verraderlijke zandduinen in de tweede week van de woestijnrally als vermoedelijke scherprechter. Er liggen voor het eerst sinds jaren weer kansen op een Nederlandse eindoverwinning bij de trucks, want de ijzersterke Russische vrachtwagens van Kamaz doen vanwege de oorlog in Oekraïne niet mee. Zaterdag is de proloog.

“Ik heb er een goed gevoel over”, zegt trucker Janus van Kasteren, de kopman van het Iveco-team van oud-winnaar Gerard de Rooy. “Iedereen denkt dat het zonder Kamaz heel eenvoudig wordt op het podium te komen, maar daar geloof ik niet in. Er zijn genoeg andere sterke deelnemers, inclusief mijn teamgenoten bij De Rooy”, aldus de rallyrijder, die vorig jaar als vijfde eindigde achter vier truckers van Kamaz.

“Als je voor het podium gaat in Dakar, moet je risico’s nemen. Iedere dag ben je dan bang voor die ene kuil of die ene bult. Het is gekkenwerk, deze sport, maar ik hou van het avontuur en de snelheid”, zegt Van Kasteren op de website van de rally.

Kamaz domineerde de afgelopen jaren de Dakar Rally bij de trucks. De Rooy was in 2016 de laatste winnaar in een truck die niet van Russische makelij was. Het vrachtwagenmerk weigerde de inval van de Russen in Oekraïne te veroordelen, waardoor deelname niet meer mogelijk was.

Bij de auto’s wil Dakar-veteraan Erik van Loon zich mengen bij de toprijders. De Brabantse vleeshandelaar begint zaterdag aan zijn dertiende woestijnrally. “Het belooft een hele zware rally te worden”, zegt Van Loon op zijn website. “Er staan heel veel zand en duinen op het programma, dat vind ik het mooiste wat er is. Ik denk dat iedere etappe iets bijzonders heeft, dus ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat een top 5 mogelijk is, mits alles meezit. In 2014 ben ik vierde geworden, het zou geweldig zijn om dat resultaat te evenaren of te verbeteren.”

De rally telt dit jaar veertien etappes en in totaal meer dan 8500 kilometer, waarvan ruim 4700 kilometer uit klassementsproeven bestaat. De Dakar begint dit jaar met een proloog van 11 kilometer aan de oevers van de Rode Zee. De finish is op 15 januari in Dammam. Er doen 32 Nederlandse equipes mee, waarvan verreweg de meerderheid bij de trucks. Bij de motoren is het dun bezaaid met slechts twee Nederlanders: Mirjam Pol en Wesley Aaldering.