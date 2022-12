Ook Formule 1-coureurs vinden Verstappen de beste

In navolging van de teambazen hebben ook zijn collega’s in de Formule 1 Max Verstappen gekozen tot beste coureur van het jaar. Het is de zoveelste prijs die de Nederlandse rijder van Red Bull heeft ontvangen voor het behalen van zijn tweede wereldtitel in de hoogste autosportklasse.

De Formule 1-coureurs gaven de meeste punten aan Verstappen, die dit jaar een recordaantal van vijftien grands prix won en het hoogste puntenaantal ooit behaalde in het kampioenschap. Charles Leclerc van Ferrari eindigde in de stemming van de coureurs als tweede, dezelfde klassering als dit jaar in de eindstand van het WK.

De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden samen op de derde plaats met evenveel punten. De Brit Lando Norris van McLaren werd vijfde in de verkiezing. Daarna volgden Fernando Alonso (Alpine) en Carlos Sainz (Ferrari). Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin) en Sergio PĂ©rez (Red Bull) eindigden ex aequo op de achtste plaats.

Hamilton was de enige van de twintig coureurs die zich onthield van de stemming.

Verstappen werd begin december ook al uitgeroepen tot beste coureur bij de verkiezing van het gerenommeerde vakblad Autosport. Vorige week kozen collega-sporters en de vakjury hem op het Sportgala voor de derde keer tot de Nederlandse Sportman van het Jaar.